Mediobanca, ordini superiori a 3,5 mld per primo green bond da 500 mln

di fct/com

Milano, 1 set. (LaPresse) - L'emissione inaugurale del green bond senior preferred di Mediobanca dedicata a investitori istituzionali e annunciata nella mattinata di oggi si è conclusa con successo. Lo riferisce Mediobanca in una nota, ricordando che il green bond da 500 milioni, con una durata di 7 anni e una cedola dell'1%, è stato prezzato a 99,564 con uno spread di 135 punti base rispetto al tasso di midswap. La risposta degli investitori è stata molto positiva, con ordini superiori ai 3,5 miliardi caratterizzati da una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all'estero di oltre l'80% dell'importo finale. L'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel commenta: “Abbiamo posto la sostenibilità del nostro modello di business al centro del piano strategico al 2023 integrando i target non finanziari all'interno dei target di piano. Il successo di questo green bond inaugurale testimonia l'apprezzamento degli investitori per una strategia capace di coniugare performance economiche e sostenibilità ambientale e sociale".

