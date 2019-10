Mediobanca, Nagel: Del Vecchio? Ci confronteremo, ma focus è piano

Milano, 24 ott. (LaPresse) - Con la Delfin di Leonardo del Vecchio e con tutti gli altri soci "ci interfacceremo e ci confronteremo su proposte e suggerimenti, che valuteremo, come in tutti i casi, nel miglior interesse della banca" ma adesso "dobbiamo attenerci a questo quadro e dobbiamo restare concentrati sulle consegne del nostro piano, anche perché siamo in una situazione di mercato difficile, che nei prossimi tre anni vedrà un contesto di tassi negativi". Lo afferma il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, in una conference call dopo i conti del primo trimestre dell'esercizio fiscale, rispondendo a chi gli chiede in merito alle recenti critiche di Del Vecchio, salito nelle scorse settimane nel capitale di piazzetta Cuccia.

