Mediobanca, Nagel: Con Delfin e Del Vecchio confronto costruttivo e continuo

di fct

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Con Delfin come con altri azionisti importanti nel capitale di Mediobanca abbiamo un confronto costruttivo e continuo. Questo è il nostro approccio da sempre". Così Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, nella conference call con le agenzie per presentare i risultati del primo trimestre dell'istituto. "In più - ha continuato - abbiamo conoscenza del gruppo e del suo fondatore da tanti anni e questo non può che favorire un'interazione che noi vediamo positiva". Quanto a un possibile nuovo incontro con Leonardo Del Vecchio, successivo alla telefonata di quest'ultimo per informare Nagel del via libera della Bce alla scalata azionaria di Delfin in Mediobanca, Nagel ha spiegato: "Posso dire che con lui e il suo gruppo abbiamo una costanza di rapporti telefonici. E' giusto che sia così, tenuto conto sia che è un grande azionista sia che è un imprenditore di cui abbiamo grande stima e esperienza di operazioni fatte insieme. Questo succede con tutti gli altri azionisti più o meno importanti che abbiamo e che lo chiedono".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata