Mediobanca, Delfin detiene 6,94% del capitale: Soci lungo periodo

di lal

Milano, 17 set. (LaPresse) - Delfin annuncia di detenere una partecipazione azionaria in Mediobanca pari al 6,94%. "L'investimento rappresenta per Delfin un'ottima opportunità per la qualità, la storia e le potenzialità di crescita di Mediobanca in Italia e all'estero. Siamo un azionista di lungo periodo e daremo il nostro sostegno per accelerare la creazione di valore a vantaggio di tutti gli stakeholder", commenta Leonardo Del Vecchio, presidente di Delfin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata