Mediobanca, al via assemblea soci: Del Vecchio salito al 7,52%

di lal

Milano, 28 ott. (LaPresse) - L'imprenditore Leonardo del Vecchio sale in Mediobanca, incrementando la sua quota nel capitale a 7,52% da 6,94% precedentemente dichiarato in settembre. Lo si evince dalla lettura delle partecipazioni rilevanti di piazzetta Cuccia, dove ha preso il via l'assemblea dei soci del gruppo bancario guidato dall'a.d. Alberto Nagel. In rappresentanza Del Vecchio, che nelle scorse settimana ha criticato la gestione del gruppo, è presente in assemblea l'amministratore delegato della holding Delfin, Romolo Bardin. Scende invece Bollorè, con la quota detenuta dalla sua finanziaria che cala a 6,73% da 7,85%. Le altre partecipazioni rilevanti sono di Unicredit (8,81%), BlackRock (4,98%) e Mediolanum (3,28%). I soci dovranno votare il bilancio di esercizio al 30 giugno scorso e le politiche di remunerazione, oltre che incentivazione e aggiornamento del piano di Performance Shares. Sono presenti in assemblea 1.944 aventi diritto di voto, pari al 65,2% del capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata