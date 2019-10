Mediaset, Vivendi ritira azione legale nei Paesi Bassi

di vsc

Milano, 15 ott. (LaPresse) - Vivendi ha ritirato l'azione legale avviata nei Paesi Bassi nei confronti di Mediaset, relativa ad alcuni punti dello statuto di MediaForEurope, la cui udienza era prevista per il 16 ottobre. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, che spiegano come il ritiro sia una conseguenza della sospensione della delibera assembleare relativa alla fusione di Mediaset España in Mediaset decisa nei giorni scorsi dalla Corte di Madrid.

