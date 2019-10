Mediaset, Vivendi chiede annullamento assemblea 4 settembre

di lal

Milano, 3 ott. (LaPresse) - Mediaset ha ricevuto da Vivendi un atto di citazione con cui si chiede, tra l'altro, al Tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019, che ha approvato la nascita della holding di diritto olandese MediaForEurope (Mfe) in cui si sono fuse le attività italiane e spagnole. Vivendi chiede inoltre al tribunale di condannare Mediaset e Fininvest a risarcire i danni "subiti e subendi" da Vivendi e "per il pregiudizio causato alla redditività e al valore della partecipazione sociale in Mediaset anche tramite l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento".

