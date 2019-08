Mediaset, Vivendi: Ammessi a voto in assemblea, bene decisione Tribunale

di lrs

Parigi (Francia), 31 ago. (LaPresse) - "Vivendi accoglie con favore la decisione adottata dal Tribunale di Milano, che riconosce il suo diritto a partecipare votare come azionista (fino al 9,99% dei diritti di voto dato il trasferimento del resto del le sue quote a Simon Fiduciara) all'assemblea generale straordinaria di Mediaset il 4 settembre 2019. In questa riunione, Vivendi conferma che intende votare contro la prevista fusione di Mediaset Media for Europe NV (Mfe), dopo aver valutato i diritti degli azionisti di minoranza, Vivendi, sarebbe indebitamente privato ai sensi dello statuto proposto per Mfe". Lo riporta una nota di Vivendi.

