Mediaset, udienza Vivendi rinviata il 21 gennaio dopo assemblea

di lal/red

Milano, 9 dic. (LaPresse) - Il giudice Elena Riva Crugnola, della sezione per le Imprese del Tribunale di Milano, ha fissato per il 21 gennaio prossimo una nuova udienza per discutere il ricorso cautelare presentato da Vivendi nei confronti di Mediaset. Il giudice ha quindi deciso di attendere l'assemblea del Biscione convocata per il 10 gennaio prossimo, nelle quale verranno discusse alcune modifiche dello statuto di MediaForEurope, la holding di diritto olandese in cui Mediaset vuole far confluire le attività italiane e spagnole, che andranno nella direzione delle richieste avanzate da Vivendi. Lo si apprende da fonti Mediaset.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata