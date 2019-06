Mediaset sposta la sede legale in Olanda. Pier Silvio Berlusconi: "Nessuna delocalizzazione"

I consigli di amministrazione di Mediaset e della controllata spagnola, Mediaset España, hanno deliberato la fusione delle due società nella nuova holding Mfe, Mediaforeurope. Lo annuncia una nota, che sottolinea che l'obiettivo è creare "un polo televisivo paneuropeo". Una volta completata l'operazione, la holding, avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola, controllerà da subito il 100% di Mediaset Spa e il 100% di Mediaset España e le sarà conferita anche la partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat1 acquisita nei giorni scorsi.

La scelta dell'Olanda, sottolinea Mediaset, è puramente tecnica, le regole olandesi consentono infatti una governance in grado di favorire la stabilità della compagine azionaria, certezze gestionali e una maggiore flessibilità per perseguire opportunità di crescita e sviluppo.

Non avverrà quindi alcuna delocalizzazione, continua il Biscione, perché le attività operative delle due società rimarranno in Italia e in Spagna, le sedi fiscali resteranno nei rispettivi paesi e ovviamente le tasse continueranno a essere pagate in Italia e in Spagna. Identico discorso per la produzione e l'occupazione che resteranno stabilmente in Italia e Spagna. Mediaforeurope, dice ancora Mediaset, nasce con un obiettivo industriale e un nuovo modello operativo.

"La holding" Media for Europe "avrà una sede in Olanda. Il perché è tecnico, perché le regole olandesi fanno in modo che una società che affrontano un momento di cambiamento possa avere una stabilità di azionariato che vuol dire anche stabilità di gestione. Ahimé, non riesco a pensare a quello che sta succedendo ad altre società italiane di telecomunicazione, dove molto poco spesso si fanno gli interessi dell'azienda", ha dichiarato l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Cologno Monzese.

"La sede del nostro azionista di riferimento rimane assolutamente italiana. Non c'è nessun trasloco. Un'azienda italiana insieme a una partecipazione già creata in Spagna si lanciano in un'avventura internazionale", ha aggiunto.

