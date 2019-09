Mediaset, soci approvano riassetto: sì a Mfe con 78% voti

di bdr/lal

Cologno Monzese (Monza), 4 set. (LaPresse) - L'assemblea straordinaria di Mediaset ha approvato il progetto MediaForEurope, che prevede la fusione delle attività in Spagna e Italia e il trasferimento in Olanda, con il 78% delle azioni presente. Contrario il 21% dei soci presenti in assise.

