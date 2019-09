Mediaset, Simon: Attendiamo delibera cda per ogni iniziativa

di lal

Milano, 2 set. (LaPresse) - In merito all'esclusione dall'assemblea degli azionisti di Mediaset per l'ok alla nuova società olandese Media for Europe, il trust Simon Fiduciaria "ritiene di dovere attendere la nuova deliberazione del cda" del gruppo del Biscione, "relativa alla imminente assemblea del 4 settembre, riservandosi all'esito della stessa qualsiasi ulteriore iniziativa". Lo si legge in una nota del trust che ha in custodia il 19,19% del capitale di Mediaset per conto di Vivendi dopo la decisione dell'Agcom di imporre ai francesi di scegliere tra Tim e Cologno. La quota si traduce per Simon nel 19,94% dei diritti di voto.

(Segue)

