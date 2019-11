Mediaset sale ancora in ProSieben, al 15,1% di tv tedesca

di lal

Milano, 11 nov. (LaPresse) - Mediaset effettua un ulteriore investimento nella televisione tedesca ProSiebenSat.1 Media Se e ad oggi detiene il 15,1% del capitale di 'P7S1'. Lo annuncia una nota. In particolare, la controllata spagnola Mediaset Espana ha annunciato oggi di aver acquisito una quota del 5,5% in P7S1. "Il nuovo investimento in P7S1, leader del settore in Germania, il più grande mercato dei media in Europa, costituisce un nuovo passo avanti di Mediaset verso la creazione di un player paneuropeo attivo sui principali mercati", si legge in una nota del Biscione.

