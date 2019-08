Mediaset: Quota Vivendi affidata a Fiduciaria non sarà in assemblea

di lrs

Milano, 31 ago. (LaPresse) - "Il Tribunale di Milano ha emesso oggi l'ordinanza in merito al ricorso d'urgenza presentato da Vivendi: ribadita la nullità dell'acquisto della partecipazione del 19.8% in capo a Simon Fiduciaria. Ne consegue l'esplicito divieto a Simon Fiduciaria a partecipare all'Assemblea Mediaset del 4 settembre". Lo si legge in una nota di Mediaset, secondo cui "la società francese potrà partecipare e votare soltanto ed unicamente per la quota del 9.9% in capo direttamente a Vivendi".

