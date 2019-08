Mediaset, presentato un esposto in Consob su Vivendi

di vsc

Milano, 22 ago. (LaPresse) - Mediaset ha depositato un esposto in Consob per denunciare all'autorità di vigilanza che "nuovamente Vivendi sta agendo per deprimere il corso di Borsa" del suo titolo. Lo si legge in una nota diffusa dalla società.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata