Mediaset, portavoce: Legali Vivendi leggano con attenzione ordinanza

di bdr

Milano, 31 ago. (LaPresse) - "Consigliamo ai legali di Vivendi di leggere con attenzione l'odierna ordinanza". Lo ha detto un portavoce di Mediaset, replicando a Vivendi, che ha fatto sapere di essere pronta a intentare causa a Mediaset se il 4 settembre in assemblea Simon Fiduciaria non potrà votare. "Tra l'altro - aggiunge il portavoce del Biscione - loro stessi in udienza avevano espressamente dichiarato che Vivendi non poteva fare altro che prendere atto della impossibilità per Simon di partecipare alla assemblea di Mediaset a seguito delle precedenti ordinanze emesse nei confronti della fiduciaria dalla delibera Agcom e dal Tribunale di Milano".

