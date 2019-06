Mediaset, P.S. Berlusconi: Vivendi? Mfe è interesse di tutti

di lrs/lal

Cologno Monzese (Milano), 7 giu. (LaPresse) - Vivendi resterà fuori dalla porta da MediaforEurope? "Vivendi è un azionista e come tutti gli altri azionisti dovrebbe guardare a questa operazione con grande favore. Questa è un'operazione che indubbiamente va nell'interesse di tutti gli azionisti. Guarderanno ai propri interessi in quanto azionisti Mediaset". Lo ha detto l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Cologno Monzese.

