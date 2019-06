Mediaset, Marina Berlusconi: Questo è un giorno da ricordare

di lal/lrs

Milano, 7 giu. (LaPresse) - "Per il Gruppo Fininvest questo è un giorno da ricordare, e con grande orgoglio. Mediaset, la televisione, cioè l'attività da cui siamo nati e che è alla base dei nostri successi, compie - in linea con gli impegni assunti da mio fratello Pier Silvio - il primo passo per la nascita di un broadcaster paneuropeo. Dimostrando in tal modo di saper reagire da protagonista alle trasformazioni di un mercato sempre più globale e competitivo". Così in una nota il presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, commenta in una nota la nascita di MediaForEurope. "Proprio per questo - aggiunge Marina Berlusconi - penso che la costituzione della holding MediaForEurope sia una notizia positiva anche per l'intero sistema Paese. Un Gruppo che è e resterà profondamente italiano, un'azienda italiana forte di un know how di livello indiscusso si fanno promotori di un'iniziativa di respiro internazionale, con l'obiettivo di mettere assieme leader di vari Paesi per dare vita ad un vero leader europeo. È un progetto che riteniamo lungimirante, attrattivo, rispettoso delle identità di ciascuno e che come Fininvest sosterremo in ogni modo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata