Mediaset, giudice respinge ricorsi Vivendi e Simon su Mfe

di bdr/lal

Milano, 3 feb. (LaPresse) - Il giudice Elena Riva Crugnola ha deciso si respingere i ricorsi d'urgenza presentati da Vivendi e Simon Fiduciaria nel tentativo di bloccare le delibere assembleari del Biscione del 4 settembre e del 10 gennaio grazie alle quali è nata la holding Media for Europe e ne è stato modificato lo statuto. La decisione è arrivata in mattinata, dopo che i legali di Mediaset e Vivendi sabato scorso avevano discusso le loro posizioni per circa 3 ore. Le delibere oggetto del ricorso non sono più sospese e questo passaggio ha segnato in importante passo avanti per la nascita di MfE, la holding di diritto olandese che dovrebbe riunire le attività italiane e spagnole si Mediaset. Il 6 febbraio davanti al tribunale di Madrid ci sarà una udienza del processo parallelo intentato in Spagna da Vivendi e un terzo contenzioso è pendente anche in Olanda.

