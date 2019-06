Mediaset, con controllata spagnola porta sede legale in Olanda

di lal/lrs

Milano, 7 giu. (LaPresse) - I consigli di amministrazione di Mediaset e della controllata spagnola, Mediaset España, hanno deliberato la fusione delle due società nella nuova holding Mfe, Mediaforeurope. Lo annuncia una nota, che sottolinea che l'obiettivo è creare "un polo televisivo paneuropeo". Una volta completata l'operazione, la holding, avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola, controllerà da subito il 100% di Mediaset Spa e il 100% di Mediaset España e le sarà conferita anche la partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat1 acquisita nei giorni scorsi.

(Segue)

