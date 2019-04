Mediaset, cda: Ok Vivendi in assemblea senza voto, Simon fuori

di vsc/lal

Cologno Monzese (Milano), 18 apr. (LaPresse) - Il cda di Mediaset ha deliberato all'unanimità di opporsi alla richiesta di Vivendi e di Simon esercitare i diritti di voto in assemblea e di non consentire a Simon di partecipare ai lavori assembleari. Lo stesso consiglio ha comunque deciso di non opporsi all'accesso ai lavori da parte di Vivendi, tenuto conto dell'interesse della società alla stabilità delle delibere assembleari e dell'esistenza di pronunce giudiziali solamente nei confronti di Simon, fiduciaria alla quale la stessa Vivendi ha conferito un 19,19% del capitale di Mediaset.

