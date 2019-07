Mediaset, atto citazione di Vivendi su voto maggiorato

di lal

Milano, 4 lug. (LaPresse) - Mediaset ha ricevuto da Vivendi un atto di citazione con cui chiede, tra l'altro, al tribunale di Milano di annullare la deliberazione dell'assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 18 aprile sul voto maggiorato. Lo annuncia una nota del Biscione, che spiega che i soci francesi chiedono al tribunale di verificare se Vivendi abbia diritto a essere iscritta nell'elenco dei soci con diritto di voto maggiorato per la partecipazione del 9,61% del capitale e di "accertare e dichiarare che Vivendi è la legittima proprietaria e può esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministratitivi connessi alla propria partecipazione nel capitale sociale di Mediaset" per la già citata quota oltre che "i diritti patrimoniali" per la partecipazione del 19,19% del capitale detenuta per conto dei francesi dal trust Simon Fiduciaria. L'udienza è fissata per il 26 novembre prossimo

