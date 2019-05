Mediaset, acquisito 9,6% capitale della tedesca Prosiebensat.1-2-

di vsc

Milano, 29 mag. (LaPresse) - ProSiebenSat.1 Media è uno dei più grandi gruppi televisivi in Europa, con posizione di leadership in Germania, Austria e Svizzera. Ha un azionariato diffuso ed è quotato alla Borsa di Francoforte. Nel 2018, si legge sul sito della società tedesca, ProSiebenSat.1 ha raggiunto tre miliardi di visualizzazioni di video sulle piattaforme digitali del gruppo e ogni anno investe più di un miliardo di euro in 120mila ore di programmazione. L'azienda è attiva anche nell'e-commerce, attraverso il portafoglio di compagnie che fa capo a NuCom Group.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata