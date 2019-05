Mediaset, acquisito 9,6% capitale della tedesca Prosiebensat.1

di vsc

Milano, 29 mag. (LaPresse) - Mediaset ha acquistato il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, escludendo le azioni proprie. I rapporti tra i due gruppi, spiega una nota, sono già proficui e operativi: Mediaset Italia e Mediaset España sono da tempo alleate con ProSiebenSat.1 in European Media Alliance (Ema), un'intesa che mira a sviluppare economie di scala indispensabili per il futuro della tv europea. L'investimento, precisa comunque Mediaset, non avrà alcun effetto sulle valutazioni che il consiglio di amministrazione previsto il prossimo 25 luglio dovrà effettuare in merito alla proposta di distribuzione di dividendi che dovrà essere sottoposta a un'eventuale nuova assemblea degli azionisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata