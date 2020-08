Massiah: Interesse Intesa Sp dimostra percezione qualità Ubi

di fct

Milano, 3 ago. (LaPresse) - "Che la banca più grande del paese abbia sentito il forte bisogno di acquisire Ubi è in fondo testimonianza di come questa qualità fosse percepita anche e soprattutto al'esterno: ne dovete essere fieri". Così l'amministratore delegato uscente di Ubi Banca, Victor Massiah, in una lettera inviata ai colleghi poco prima di congedarsi dal gruppo. "Da qui in avanti saranno altri ad indicare la direzione di marcia. E' giunto il momento di congedarmi da voi", scrive ancora Massiah.

