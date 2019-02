Markit: Pmi servizi scende a 49,7 a gennaio, Pmi composito a 48,8-2-

di vsc

Milano, 5 feb. (LaPresse) - Per la prima volta in tre mesi, segnala Ihs Markit nel report che accompagna le cifre, l'attività del settore terziario ha indicato un calo, mentre la produzione manifatturiera ha registrato il sesto mese consecutivo di contrazione. Il ritmo di flessione del settore manifatturiero è stato peraltro il più alto da aprile 2013, segnando un valore record già toccato nell'arco di questa sequenza. A inizio 2019, l'ottimismo rispetto alle prospettive economiche nei prossimi 12 mesi si è affievolito indicando il valore più basso in cinque mesi. L'industria manifatturiera ha mostrato più fiducia di dicembre, mentre quella terziaria ha registrato un ottimismo in calo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata