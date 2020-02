Marcella Gastini nuovo Direttore Commerciale Worldwide di LaPresse

L'incarico avrà decorrenza dal 16 aprile. Gastini, supportata da Sara Amateis, prenderà il posto di Marina Malnati che lascerà l'azienda per iniziare una nuova avventura professionale

Marcella Gastini assumerà il ruolo di Direttore Commerciale Worldwide, dal 16 aprile 2020,.

Marcella è in azienda da 25 anni; il suo percorso di crescita professionale è stato costellato da molti traguardi, riuscendo a concludere, attraverso negoziazioni complesse, importanti partnership con le maggiori agenzie internazionali. Ciò ha consentito, tra le altre cose, a LaPresse di assumere quel profilo internazionale che oggi la contraddistingue.

Da ultimo, Marcella è stata protagonista della sottoscrizione del fondamentale accordo con Associated Press di cui sta già gestendo con successo l’esecuzione sia nel mercato italiano che internazionale.

Nel suo nuovo ruolo risponderà direttamente al Presidente Marco Durante.

Nello specifico la sua mission consisterà nella responsabilità della gestione commerciale dei mercati esteri e degli editori italiani e avrà il compito di ricercare nuove aree di profitto e di valorizzare ulteriormente i clienti già acquisiti.

Oltre a quanto sopra, Marcella si occuperà delle eventuali esigenze legate alle strategie di comunicazione dei clienti che operano nei mercati di suo riferimento.

Marcella sarà supportata da Sara Amateis, nuova risorsa della nostra Azienda con un curriculum di prim’ordine: laureata in beni culturali presso l’Università di Torino e in possesso di un master conseguito in UK presso l’Università di Stirling, nonostante la giovane età vanta già una concreta esperienza commerciale nel settore di nostro interesse.

Alla struttura coordinata da Marcella verranno affidate quindi anche alcune delle responsabilità fino ad oggi in capo a Marina Malnati, che dal 16 aprile prossimo lascerà l’Azienda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata