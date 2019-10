Manovra, Upb: 7 mld da lotta evasione fiscale è obiettivo ambizioso

di mbb/abf

Roma, 8 ott. (LaPresse) - E' "piuttosto ambizioso" l'obiettivo di ricavare 7 miliardi dalla lotta all'evasione fiscale e di porli come coperture nella manovra, per la quale "sembrerebbe opportuno non fare affidamento su risorse incerte". Lo ha detto il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

