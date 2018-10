Manovra, Ue: "Deviazioni Italia senza precedenti nella storia". Tria: "Si apre dialogo"

Il documento programmatico di bilancio presentato dal governo italiano alla Commissione Ue mostra delle deviazioni rispetto agli impegni europei "senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e crescita". Lo si legge nella lettera di Bruxelles, firmata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, e dal commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, indirizzata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Commissione Ue "continua a cercare un dialogo costruttivo con l'Italia" per raggiungere un accordo finale sulla manovra, ma si aspetta una risposta alle perplessità sollevate entro "mezzogiorno di lunedì 22 ottobre" per permettere di arrivare a una decisione formale.

Nella lettera i commissari ricordano che è stata la stessa Italia ad approvare le raccomandazioni Ue, nell'ambito del consiglio Ue dello scorso luglio. "Il Dpb - afferma la missiva - pianifica una tasso nominale della spesa netta primaria del governo del 2,7%, che eccede le raccomandazioni che prevedevano un aumento massimo dello 0,1%". La Commissione Ue parla di "serie preoccupazioni" e calcola che il deterioramento del deficit strutturale, con il ricalcolo della manovra, sarà di 0,8 punti percentuali, una "significativa deviazione" rispetto al miglioramento di 0,6 punti promesso dal precedente governo. "Entrambi i fatti che il Dpb pianifica una espansione fiscale dell'1% del Pil, mentre il Consgilio aveva raccomandato un aggiustamento fiscale, e la portata di questa deviazione (un gap di circa l'1,5% del Pil) sono senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e crescita". Bruxelles ribadisce inoltre le preoccupazioni per l'alto livello di debito pubblico "intorno al 130%" contro il 60% richiesto come obiettivo dai Trattati Ue. La Commissione sottolinea che l'Italia era stata trovata "non in regola" con le norme per la riduzione del debito pubblico, ma la decisione di non arrivare a procedure di infrazione era dovuta anche all'impegno sul deficit, una scelta che "potrebbe esserci il bisogno di rivedere" proprio per il significativo cambio di rotta nella gestione dei fondi pubblici, anche perché l'obiettivo di medio termine sul disavanzo al 2021 non sarebbe rispettato come da accordi precedenti. Infine i commissari evidenziano come anche l'Ufficio parlamentare di bilancio italiano non abbia ritenuto raggiungibili le previsioni di crescita del Pil italiano contenute nella Nadef.

Immediata la risposta di Salvini. "La manovra non si tocca. La legge Fornero la smonto mattone per mattone", ha dichiarato il vicepremier a Bolzano. "In Europa vogliono un'Italia serva, precaria, impaurita, arrabbiata e disoccupata. Mi viene da pensare che in Europa abbiano bisogno di un'Italia in ginocchio per portarci via le ultime imprese".

Più moderato invece Tria. "Il dialogo con la commissione è pienamente nella cornice delle regole generali Ue. Sarà un Dialogo costruttivo non sono parole vuote ma l'indicazione molto precisa di quello che vogliamo fare", ha dichiarato il ministro dell'Economia in conferenza stampa al Mef. "Abbiamo ricevuto la lettera con le osservazioni della commissione. Si apre quello che abbiamo definito un dialogo costruttivo partendo da valutazioni diverse sulla nostra politica economica. Abbiamo constatato queste valutazioni diverse, riteniamo di dovere approfondire le nostre spiegazioni delle ragioni della nostra politica, di far conoscere meglio alla commissione le riforme strutturali che porteremo avanti con la legge di bilancio e quindi di poter avvicinare speriamo le nostre posizioni".

Pierre Moscovici. "Abbiamo un dialogo sereno costruttivo positivo. Questa immissione ama l'Italia. In questo momento delicato dobbiamo mantenere il più possibile un clima sereno, che non si inaspriscano i toni, visto che stiamo facendo un discorso serio dobbiamo essere meticolosi e obiettivi, anche se ci sono visioni politiche diverse dobbiamo metterle da parte ", è il commento del commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici in conferenza stampa al Mef. "Siamo in disaccordo, ci sono valutazioni divergenti ma dobbiamo gestire questo disaccordo con sangue freddo, con intelligenza, nell'ambito delle regole comuni".

Poi ha continuato: "Le regole sono democratiche, condivise e applicate a tutti. La commissione vigila come un arbitro sul campo, spesso l'arbitro non è popolare, ma deve far rispettare le regole del gioco". Così il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa al Mef. "Sono venuto a fare tre domande. Come il governo finanzierà le spese annunciate, chi pagherà la fattura. Ho chiesto spiegazioni sulla strategia di riduzione del debito che rimane una priorità per l'Italia. L'ipotesi di crescita del governo non è stata convalidata dall'Upb. Sono venuto a parlare anche delle conseguenze giuridiche, l'Italia ha preso degli impegni sul deficit e il debito. Prenderemo decisioni a partire dalla risposta a queste domande". "Senza entrare nella discussione di fondo sulle politiche - ha continuato - devo dire che aumentare le spese pubbliche portando il deficit al 2,4 resta elemento di preoccupazione per la commissione e molti Stati membri, per questo sono qui".

