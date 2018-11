Manovra, Tria: Valutiamo misure per trovare spazi finanziari

di mbb/npf

Roma, 28 nov. (LaPresse) - "Stiamo attentamente valutando, man mano che va avanti il disegno delle misure fondamentali, i loro costi effettivi", in modo da capire "se si possano trovare gli spazi finanziari per migliorare l'equilibrio tra la crescita e il consolidamento dei conti pubblici. In questa direzione, il dialogo con l'Ue può trovare spazi nuovi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel suo intervento di stamane al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata