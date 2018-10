Manovra, Tria rassicura l'Ue: "Deve stare tranquilla. Il rapporto tra debito e Pil scenderà"

Il ministro, a Lussemburgo per l'Eurogruppo, torna in anticipo a Roma. Dombrovskis duro: "Le misure italiane non sembrano compatibili con le regole europee"

Sulla manovra l'Europa deve stare tranquilla. Questo il messaggio del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che, arrivando a Lussemburgo per l'Eurogruppo, assicura: Bisogna "stare tranquilli. Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra. Il rapporto tra debito e Pil scende". Secondo quanto si apprende, dopo aver partecipato ai lavori dell'Eurogruppo, il ministro anticiperà la ripartenza per Roma, lasciando dunque Lussemburgo dove domani si riunirà l'Ecofin. Il rientro, spiegano fonti del Mef, è dovuto alla necessità di dedicarsi al completamento della Nadef per il suo invio in parlamento dove è attesa dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri giovedì scorso.

Scetticismo europeo. La rassicurazione di Tria però non convince Pierre Moscovici, che sul punto non usa mezzi termini. "Decideremo come per tutti, anche per il bilancio italiano, con i dettagli. Per il momento, quello che so è che il deficit è del 2,4% non solo per il 2019, ma per i tre anni che vengono, ed è una deviazione molto, molto significativa rispetto agli impegni che sono stati presi", sottolinea il commissario agli Affari economici sulla nota di aggiornamento del Def dell'Italia. "Quello che noto è che il governo italiano predilige la spesa pubblica e la spesa pubblica può rendere popolari, ma alla fine gli italiani capiranno totalmente la verità, chi paga", prosegue il commissario.

Ancora più duro il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis: "La Commissione Ue sarà in grado di dare un parere formale soltanto una volta che il progetto di legge di bilancio sarà sottoposto alla stessa Commissione, e questo sarà fatto entro metà ottobre. Ma a un primo sguardo, per quello che è emerso, le misure italiane non sono compatibili con le regole del Patto di stabilità e crescita".

Sulle scelte del governo gialloverde dice la sua anche il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. "Ora sta alla Commissione prendere una posizione molto chiara sulle ultime decisioni del governo italiano, non sta ai singoli Stati. Voglio però dire molto chiaramente: ci sono delle regole, e le regole sono le stesse per ogni Stato, perché i nostri destini sono legati. Italia, Francia, Germania, Spagna e tutti i membri dell'eurozona sono legati".

Di Maio smorza i toni. Oltre a Tria, anche Luigi Di Maio cerca di placare gli animi. "Tria non parteciperà all'Ecofin e sta tornando? Credo che fosse già programmato, per ciò che so stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli del Def. Non c'è nessuna ragione di emergenza perché debba rientrare. Noi vogliamo presentare il Def al Parlamento e ci saranno altri incontri con Salvini, Conte, Tria e Moavero", spiega il ministro del Lavoro dopo l'incontro con i segretari confederali su ammortizzatori sociali e politiche attive.

"Stamattina - continua - qualcuno non andava bene che lo spread non si era impennato e un commissario, Moscovici, si è svegliato per fare un'altra dichiarazione contro l'Italia per alimentare le tensioni dei mercati. Non c'era uno spread a 380, per fortuna sta chiudendo la Borsa e da domani ribadiremo che questa misura non è tanto diversa dagli altri governi. C'è qualche istituzione europea che gioca a fare terrorismo sui mercati".

Infine ribadisce: "Non c'è nessuna motivazione che possa mettere in discussione il 2,4%. Siamo compatti". E ancora: "Se si parla di declassamento probabile del rating per un deficit in linea con gli ultimi 5 anni, allora penso davvero che ci sia un pregiudizio nei confronti del nostro governo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata