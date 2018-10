Manovra, Tria: No elementi nuovi per cambiare ma monitoriamo situazione

di ntl/abf

Roma, 24 ott. (LaPresse) - "Attualmente non abbiamo elementi nuovi. Ci sono delle incertezze politiche e cercheremo di spiegare e ovviamente ci sono i mercati finanziari. Monitoreremo quello che accade ma sarà un'analisi razionale della situazione economica, decideremo cosa fare. Un governo deve muoversi seriamente nel contesto in cui opera. Attualmente possiamo dire che la manovra deve essere espansiva". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda stasera su Rai1. "Pensiamo alle conseguenze che ci sarebbero state in termini di occupazione, di prospettive delle imprese, di aspettative degli investitori", spiega.

