Manovra, Tria: Nel 2020 non sarà lacrime e sangue

di ntl/alm

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Sappiamo condurre la finanza pubblica, per il 2020 porteremo avanti i programmi, secondo quello che ci siamo impegnati a fare. Non sarà lacrime e sangue, si porta avanti quello che è stato approvato nel programma di stabilità". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo ai giornalisti a margine dell'audizione in Senato davanti alle commissioni Bilancio e Senato.

