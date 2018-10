Manovra, Tria: Governo farà di tutto per recuperare la fiducia

di dft/abf

Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Lo spread attuale, ma anche quello dello scorso anno, non rifletteva i fondamentali della nostra economia.Il governo deve cercare di recuperare la fiducia: non possiamo dire che se non abbiamo fiducia allora non facciamo manovre per la crescita. Ungoverno di deve porre il problema di cambiare in meglio la situazione esistente". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in replica, durante l'audizione in commissione Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata