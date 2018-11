Manovra, Tria: Effetto espansivo stimato è +0,6% del Pil

di mbb/abf

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "Per il prossimo anno, si stima un effetto espansivo della manovra sulla crescita di 0,6%" del Pil. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in Commissione Bilancio alla Camera sulla legge di Bilancio.

