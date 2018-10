Manovra, Tria: Effetti misure solo con coordinamento istituzionale

di ntl/abf

Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Auspichiamo quindi una mutua e proficua collaborazione nel processo di valutazione dell'imminente legge di bilancio tenendo in considerazione i rilievi e le osservazioni dei soggetti competenti. Continueremo a costruire un clima collaborativo nella consapevolezza che tutte le misure possono dispiegare a pieno i propri effetti solo in un quadro di coordinamento istituzionale". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione in commissione Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio dopo la bocciatura da parte dell'Upb delle stime della Nota di aggiornamento al Def.

