Manovra, Tajani: Italia faccia marcia indietro

di ntl

Roma, 17 ott. (AWE/LaPresse) - "L'Italia è ancora in tempo per correggere" la manovra. Così il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani parlando a margine dell'incontro con il governatore siciliano Musumeci. "Io mi auguro che non ci sia" la bocciatura dall'Ue "ma il rischio è forte, l'Italia è ancora in tempo a fare marcia indietro, lo faccia rapidamente nell'interesse degli italiani, perché questa manovra non va nella direzione dell'interesse del Paese, non crea lavoro. Oggi il prima problema dell'Italia sia chiama lavoro, qui c'è assistenzialismo ma non lavoro".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata