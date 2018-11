La manovra non cambia: spread oltre 310, piazza Affari apre in netto calo

La linea dura del governo sulla manovra ha allertato i mercati. L'esecutivo M5S-Lega non ha apportato alcuna modifica ai saldi e al Pil previsti nella legge di bilancio elo spread è salito in avvio di giornata: il differenziale tra Btp Bund sale a 314 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,53% sul mercato secondario. Apertura in netto calo anche per Piazza Affari: il Ftse Mib cede l'1,39% a 18.959,81 punti, mentre l'All-Share arretra dell'1,52% a 20.828,98 punti.

Così come per le principali Borse europee, in scia alla debolezza di Wall Street di martedì sera e dei listini asiatici mercoledì mattina. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,70%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,88% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,67%. A pesare sugli scambi diversi fattori, tra cui i nuovi cali dei prezzi del petrolio. La flessione è continuata nelle contrattazioni overnight dopo il crollo di oltre -7% nella sola sessione di martedì, che ha portato le quotazioni a scendere per la 12esima sessione consecutiva. Incidono però anche i timori sulla crescita globale, dopo alcune indicazioni contrastanti giunte dalla Cina e le incertezze legate al processo Brexit. I negoziati tra Londra e Bruxelles avrebbero prodotto un progetto di accordo che il premier inglese Theresa May presenterà mercoledì pomeriggio ai suoi ministri.

