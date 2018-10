Manovra, Siri: Ipotesi più probabile pace fiscale al 25% per tutti

di egr

Roma, 13 ott. (LaPresse) - L'ipotesi più probabile allo studio del governo è che la pace fiscale preveda una aliquota unica per tutti al 25%. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri al Tg1. Allo studio ci sarebbero tre scaglioni di pagamento: al 6%, al 10% e al 25% a seconda della situazione reddituale del contribuente. Non è un condono, ha precisato il sottosegretario leghista, e riguarderà solo i cittadini e le imprese che non possono pagare perché in difficoltà economica, ma che sono in regola con la dichiarazione dei redditi.

