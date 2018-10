Manovra, Di Maio attacca Draghi: "Avvelena il clima, dovrebbe tifare per l'Italia"

In attesa del giudizio di Standard & Poor's, e dopo il monito di Mario Draghi, aumentano le tensioni tra Roma e Francoforte. Luigi Di Maio attacca il presidente della Banca centrale europea, che ha definito l'Italia "un rischio per la zona euro, al pari della Brexit e delle tensioni commerciali": "Siamo in un momento in cui bisogna rifare l'Italia e mi meraviglia che un italiano, che è stato anche un punto di riferimento per anni a capo della Bce, si metta ad avvelenare il clima ulteriormente" sulla manovra.

"Stiamo provando a fare qualcosa mai fatta prima, togliamo a banche e assicurazioni per dare ai cittadini, che non hanno avuto mai nulla", aggiunge il capo politico del Movimento 5 Stelle. "Draghi può dire quello che vuole, non è Di Maio che può dire al presidente della Bce cosa dire e cosa non dire", puntualizza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata