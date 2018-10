Manovra, Salvini: No polemica con M5S, rispetto impegni

di lrs/ect

Monza, 15 ott. (AWE/LaPresse) - "Io non avrei dovuto essere qua, io ho chiesto la cortesia a Giorgetti di sostituirmi al vertice a Roma, perché ho preso un impegno per voi e per me gli impegni presi sono sacri. Sono a Monza ma prevedo che qualche collega giornalista dirà che Salvini non va al vertice in polemica con i M5S". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza.

