Manovra, Renzi: Tutti ci criticano, ma in Parlamento ci daranno ragione

di npf/ddn

Roma, 3 nov. (LaPresse) - "I media sono pieni di retroscena ma la verità è molto più semplice: noi di Italia Viva non siamo contro nessuno. Siamo solo contro l'aumento delle tasse. Ieri contro l'aumento di IVA, cellulari e gasolio. Oggi contro l'aumento sulle auto aziendali e sulle nostre imprese. E noi non facciamo polemiche, ma proposte concrete su come evitare i microbalzelli. Sui giornali ci criticano ma in Parlamento ci daranno ragione e voteremo insieme contro le tasse, vedrete. Per adesso buona domenica a tutti!". Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi sui suoi canali social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata