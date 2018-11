Manovra, Olanda: Commissione Ue prenda ulteriori provvedimenti

di vsc

Milano, 14 nov. (LaPresse) - "E' poco sorprendente ma molto deludente il fatto che l'Italia non abbia rivisto il proprio bilancio. Le finanze pubbliche dell'Italia sono fuori controllo e i piani del governo italiano non portano una robusta crescita economica". Lo dichiara il ministro delle Finanze olandese, Wopke Hoekstra. "Questo bilancio non soddisfa gli accordi che abbiamo stipulato in Europa. Ho grandi preoccupazioni al riguardo", prosegue il ministro, "spetta ora alla Commissione europea prendere ulteriori provvedimenti".

