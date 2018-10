Manovra, Moscovici: Non è buona per popolo, agiremo di conseguenza

di lal

Nasa Dua (Indonesia), 11 ott. (AWE/AFP) - La manovra italiana "non è buona per il popolo". Così il commissario agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, dall'incontro annuale dell'Fmi a Bali, in Indonesia. "Non accetto l'idea che ci sia una Commissione di burocrati da un lato e un bilancio del popolo dall'altro. Un bilancio che aumenta il debito è un bilancio che non è buono per la gente", ha detto Moscovici in un'intervista con Afp. Se la manovra italiana non cambierà, ha avvertito il commissario europeo, "allora agiremo di conseguenza".

