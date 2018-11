Manovra, Istat: Mutato scenario economico può influire su saldi bilancio

di mbb/npf

Roma, 12 nov. (LaPresse) - "Per il 2017 è confermato un indebitamento pari al 2,4% del Pil e un debito pari al 131,2%. Per l'anno in corso e i successivi, si conferma quanto espresso nell'audizione sul Def, pur sottolineando che un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica, in modo marginale per il 2018 ma in misura più tangibile per gli anni successivi". Lo sostiene l'Istat, nell'audizione di stamattina alle commissioni Bilancio di Camera e Seanto sulla manovra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata