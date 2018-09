Manovra, Inps: Nessuna 'bollinatura' su reddito cittadinanza

di sgl

Milano, 27 set. (LaPresse) - "In riferimento ad un articolo pubblicato oggi da alcuni quotidiani nazionali su un presunto coinvolgimento dell'Istituto a quello che viene definito 'blitz sul reddito di cittadinanza', si precisa che non vi è stata nessuna 'bollinatura' dell'Inps riguardo alle proposte di reddito di cittadinanza avanzate dal Movimento 5 Stelle". Lo precisa l'Istituto in una nota, spiegando che "su richiesta del Ministero del Lavoro, si è limitato a valutarne i costi e la fattibilità". L'Inps sottolinea, infine, che "non ci sarà alcuna consegna della proposta da parte del presidente dell'Inps alla squadra del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'Economia" e che le proposte avanzate dal presidente Boeri riguardo l'introduzione di un reddito minimo si possono trovare nel documento "non per cassa ma per equità", disponibile sul sito istituzionale già dal 2015.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata