Manovra, in Dpb proroga per ecobonus al 50% fino a dicembre 2018

di abf

Roma, 16 ott. (LaPresse) - Proroga fino al 31 dicembre 2018 per l'ecobonus per le ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica, in entrambi i casi al 50%. E' quanto si legge nel Documento programmatico di Bilancio inviato dall'Italia a Bruxelles.

L'ecobonus in passato era al 65%. Proroga inoltre fino al 2019 per la detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di alta classe energetica in un edificio in ristrutturazione.

