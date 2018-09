Manovra, Gros-Pietro: Da governo ripetute rassicurazioni su tenuta conti

di ntl/npf

Roma, 17 set. (LaPresse) - "Il governo ha dato delle rassicurazioni molto chiare e ripetutamente, un conto sono le scelte politiche che spettano al governo e un conto è la stabilità del situazione finanziaria del Paese su cui governo ha dato rassicurazioni e subito ci sono state reazioni positive dei mercati. Questa è una buona notizia per chi in Italia vuole fare investimenti". Così il presidente di Intesa San Paolo Gian Maria Gros-Pietro parlando al termine del comitato esecutivo Abi cui ha partecipato il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Sulla possibilità paventata da Di Maio di agire sul deficit per mantenere le promesse elettorali Gros-Pietro ha risposto: "Questo fa parte della manovra politica, io mi occupo solo della manovra finanziaria", ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata