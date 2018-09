Manovra, Fraccaro: “In ddl anti corruzione avanti su fondazioni politiche”

"Nel ddl anticorruzione faremo le norme sulla trasparenza delle fondazioni". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, uscendo da Palazzo Chigi dove si è tenuto un vertice di governo sulla manovra economica. Sui tempi per l'arrivo in aula ha detto: "È chiuso, dovrebbe arrivare in Parlamento".