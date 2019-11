Manovra, è battaglia sulle micro tasse

A far discutere nella maggioranza in particolare la norma sulle auto aziendali

Manovra chiusa dal governo ma - nonostante la difesa del premier Conte - la questione microtasse agita la maggioranza. Italia viva e Movimento 5 stelle promettono che le nuove imposte tra cui plastic e sugar tax saranno riviste in Parlamento. A far discutere, nelle ultime ore, è il nuovo regime che colpirebbe i dipendenti cui viene data un'auto aziendale per uso promiscuo (quindi anche per il tempo libero). "Miglioreremo la norma", fa sapere il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, pentastellato mentre il ministro Gualtieri precisa che non verranno colpite auto elettriche ed ibride . Opposizione all'attacco con il centrodestra che parla di governo di sanguisughe e avvoltoi.